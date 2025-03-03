Главе МИД Японии запретили въезд в Россию

Российские власти объявили о бессрочном запрете на въезд в Россию гражданам Японии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Уточняется, что в «стоп-лист» попали девять японцев. Это, в том числе, глава японского МИД Такэси Ивая и посол Японии на Украине Масаси Накагомэ.

Отмечается, что решение принято в ответ на «продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны».

Ранее власти Японии расширили антироссийские санкционные списки, включив в них 22 российских и 31 зарубежную организации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииЗапретРоссияЯпония

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