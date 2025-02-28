Южная Корея впервые смягчила санкции против России и Белоруссии

Южная Корея с 28 февраля вводит послабления в экспортном контроле за поставками медицинского оборудования в Россию и Белоруссию, сообщает РИА Новости.

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Смягчение санкций со стороны Сеула произошло впервые после начала спецоперации. Власти решили скорректировать систему экспортного контроля, чтобы позволить поставлять в РФ и Белоруссию медицинское оборудование, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой».

В качестве примеров названы рентгеновские аппараты.

Ранее Россия в 2024 году поставила Южной Корее вертолеты впервые с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter
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