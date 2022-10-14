Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию

Министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу и главе Минобороны страны Рашко Коневичу запретили въезд в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ.

МИД: Россия ответит на высылку дипломатов из Черногории

«14 октября в Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию Министру иностранных дел Черногории Р.Кривокапичу, Министру обороны Р.Коневичу и бывшему Директору Агентства национальной безопасности С.Кентере. Данная мера является ответом на принятое ... черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов Посольства России в Подгорице», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В конце сентября Черногория заявила о высылке шести российских дипломатов, которые якобы вели деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях. В МИД России пообещали принять ответные меры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗапретМинистрыЧерногорияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры