МИД: Россия ответит на высылку дипломатов из Черногории

Путин потребовал устранить все ошибки при частичной мобилизации Глава Дагестана отругал чиновников за излишнее рвение при мобилизации Генсек ООН считает необходимым продолжать контакты с РФ Черногория высылает шестерых сотрудников посольства РФ Более 200 домов в Москве построено со старта программы реновации