МИД: Россия ответит на высылку дипломатов из Черногории

Россия примет ответные меры на высылку своих дипломатов из Черногории. Такое заявление сделали в МИД.

Ранее в четверг в МИД Черногории заявили, что сотрудники российского посольства объявлены персонами нон грата из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Ранее Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧерногорияМИД РФ
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