WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа

Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на президентских выборах в США, планирует отменить ряд указов действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Байден намерен это сделать сразу после инаугурации 20 января, собщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, Байден собирается отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения, а также – присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Также будут отменены решения Трампа, которые касаются миграционной политики. Байден планирует разрешить иммиграцию в США представителей стран с мусульманским большинством и восстановит программу для людей, незаконно привезенным в США в детстве, которая позволит им жить в стране, пишут «Известия».

По мнению The Washington Post, смена власти может вызвать резкие изменения. Однако, считают журналисты, они могут стать одним из «самых поразительных» в истории Америки.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден накануне объявил о своей победе в президентской гонке в США, пообещав стать президентом для всех. Ранее ведущие американские информагентства и телеканалы СМИ сообщили о победе Байдена з борьбе за пост президента станы.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампДжо БайденВыборы в СШАВыборы Президента США
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