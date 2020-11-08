WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа

По данным издания, Байден собирается отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения, а также – присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Также будут отменены решения Трампа, которые касаются миграционной политики. Байден планирует разрешить иммиграцию в США представителей стран с мусульманским большинством и восстановит программу для людей, незаконно привезенным в США в детстве, которая позволит им жить в стране, пишут «Известия».

По мнению The Washington Post, смена власти может вызвать резкие изменения. Однако, считают журналисты, они могут стать одним из «самых поразительных» в истории Америки.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден накануне объявил о своей победе в президентской гонке в США, пообещав стать президентом для всех. Ранее ведущие американские информагентства и телеканалы СМИ сообщили о победе Байдена з борьбе за пост президента станы.

