WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа
Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на президентских выборах в США, планирует отменить ряд указов действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Байден намерен это сделать сразу после инаугурации 20 января, собщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Байден собирается отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения, а также – присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Также будут отменены решения Трампа, которые касаются миграционной политики. Байден планирует разрешить иммиграцию в США представителей стран с мусульманским большинством и восстановит программу для людей, незаконно привезенным в США в детстве, которая позволит им жить в стране, пишут «Известия».
По мнению The Washington Post, смена власти может вызвать резкие изменения. Однако, считают журналисты, они могут стать одним из «самых поразительных» в истории Америки.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден накануне объявил о своей победе в президентской гонке в США, пообещав стать президентом для всех. Ранее ведущие американские информагентства и телеканалы СМИ сообщили о победе Байдена з борьбе за пост президента станы.
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