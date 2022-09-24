Глава венгерского МИД призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО

«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — отметил дипломат.

Сиярто подчеркнул, что прямой конфликт РФ и Североатлантического альянса не имеет конца, «и все понимают, что это значит».

«Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО», — добавил министр.

Ранее Сиярто заявил, что Евросоюз не обсуждает возможность снятия санкций с России.



