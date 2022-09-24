Глава венгерского МИД призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО

Венгрия считает наиболее важной задачей не допустить открытой военной конфронтации между Россией и НАТО, последствия такого противостояния не нужны ни одной из сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью РИА Новости.

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«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — отметил дипломат.

Сиярто подчеркнул, что прямой конфликт РФ и Североатлантического альянса не имеет конца, «и все понимают, что это значит».

«Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО», — добавил министр.

Ранее Сиярто заявил, что Евросоюз не обсуждает возможность снятия санкций с России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенгрияРоссияНАТО
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