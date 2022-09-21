Генсек НАТО заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение Россией ядерного оружия будет иметь для неё «беспрецедентные последствия», сообщает ТАСС.
По его словам, пока альянс не наблюдает каких-либо изменений в состоянии готовности российских ядерных сил.
«Пока что мы не наблюдали каких-либо изменений в российской ядерной стратегии и готовности её сил. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и сохраняем бдительность», - сказал он.
Также Столтенберг добавил, что «в ядерной войне не может быть победителей».
Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ядерный арсенал является лучшей гарантией сохранения великой России, сообщает RT.
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