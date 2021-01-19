Глава ЦРУ покинула свой пост

Хаспел также отметила, что гордится выполненной в этой должности работой, которую она проделала вместе с коллегами. ЦРУ распространили заявление Хаспел.

Хаспел занимала этот пост с 2018 года, она стала первой женщиной-директором в истории ведомства. Избранный президент Штатов Джозеф Байден заявил о намерении выдвинуть на этот пост кандидатуру экс-посла США в России Уильяма Бернса.

В ноябре 2020 года СМИ сообщали, что президент Дональд Трамп может отправить в отставку министра обороны и директора разведывательного управления из-за недостаточно "лояльных" решений.

