Глава ЦРУ покинула свой пост
Директор ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку; она назвала "величайшей честью" в жизни свое лидерство в этом ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.
Хаспел также отметила, что гордится выполненной в этой должности работой, которую она проделала вместе с коллегами. ЦРУ распространили заявление Хаспел.
Хаспел занимала этот пост с 2018 года, она стала первой женщиной-директором в истории ведомства. Избранный президент Штатов Джозеф Байден заявил о намерении выдвинуть на этот пост кандидатуру экс-посла США в России Уильяма Бернса.
В ноябре 2020 года СМИ сообщали, что президент Дональд Трамп может отправить в отставку министра обороны и директора разведывательного управления из-за недостаточно "лояльных" решений.
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