СМИ: Трамп может уволить глав Минобороны, ЦРУ и ФБР

Президент США Дональд Трамп в пятницу может уволить ряд высокопоставленных американских чиновников. Об этом со ссылкой на источники сообщил аналитик телеканала CNN, автор The Washington Post Джош Рогин.

По информации источников, американский президент может отправить в отставку министра обороны США Марка Эспера и директора ЦРУ Джину Хаспел. Также, по данным некоторых собеседников аналитика, возможно увольнение директора ФБР Кристофера Рэя.

Рогин отметил, что причиной возможных увольнений стало невыполнение чиновниками требований Трампа, из-за чего президент «считает их нелояльными».

Ранее СМИ сообщали, что глава Минобороны Марк Эспер подготовил документы об отставке, ожидая своего увольнения после подведения итогов президентских выборов.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.

