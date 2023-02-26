Глава ЦРУ назвал отношение Нарышкина в ходе встречи в 2022 году «дерзким»

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс счел поведение директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина во время встречи в ноябре 2022 года «дерзким». Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Нарышкин: Надеждам НАТО о стратегическом поражении России не сбыться

«Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия», — заявил Бёрнс.

По словам Бёрнса, встреча была «довольно удручающей».

Ранее сообщалось, что беседа Бёрнса и Нарышкина касалась вопросов ядерных рисков.

Также экс-посол США в России Джейк Салливан раскрыл подробности встречи главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Москве в ноябре 2021 года – перед СВО. Как сообщает The New York Times, глава Совбеза отложил свои записи и, глядя прямо в глаза собеседнику, начал говорить о доблести российской армии.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьСергей НарышкинЦРУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры