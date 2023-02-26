Глава ЦРУ назвал отношение Нарышкина в ходе встречи в 2022 году «дерзким»
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс счел поведение директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина во время встречи в ноябре 2022 года «дерзким». Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.
«Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия», — заявил Бёрнс.
По словам Бёрнса, встреча была «довольно удручающей».
Ранее сообщалось, что беседа Бёрнса и Нарышкина касалась вопросов ядерных рисков.
Также экс-посол США в России Джейк Салливан раскрыл подробности встречи главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Москве в ноябре 2021 года – перед СВО. Как сообщает The New York Times, глава Совбеза отложил свои записи и, глядя прямо в глаза собеседнику, начал говорить о доблести российской армии.
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