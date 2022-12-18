Стали известны подробности беседы Патрушева и Бернса в Москве перед СВО
Экс-посол США в России Джейк Салливанраскрыл подробности встречи главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и секретаря Совеа Безопасности РФ Николая Патрушева в Москве в ноябре 2021 года. Представитель США заявил, что западные страны «решительно и сплоченно» выступят, если на Украине начнутся боевые действия. Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщает The New York Times, глава Совбеза отложил свои записи и, глядя прямо в глаза собеседнику, начал говорить о доблести российской армии.
«Он говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это уже было решено, и российская сторона была уверена в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — цитирует NYT Салливана.
Отмечается, что Бернс по возвращении доложил президенту США Джо Байдену о начале его российским коллегой Владимиром Путиным боевых действий, пишет Газета.ru.
Уильямс Бернс посетил Москву 2 и 3 ноября 2021 года. В это время он провел встречу с Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
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