Стали известны подробности беседы Патрушева и Бернса в Москве перед СВО

Экс-посол США в России Джейк Салливанраскрыл подробности встречи главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и секретаря Совеа Безопасности РФ Николая Патрушева в Москве в ноябре 2021 года. Представитель США заявил, что западные страны «решительно и сплоченно» выступят, если на Украине начнутся боевые действия. Об этом сообщает The New York Times.

СМИ: Украина пыталась убить начальника Генштаба РФ Герасимова

Как сообщает The New York Times, глава Совбеза отложил свои записи и, глядя прямо в глаза собеседнику, начал говорить о доблести российской армии.

«Он говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это уже было решено, и российская сторона была уверена в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — цитирует NYT Салливана.

Отмечается, что Бернс по возвращении доложил президенту США Джо Байдену о начале его российским коллегой Владимиром Путиным боевых действий, пишет Газета.ru.

Уильямс Бернс посетил Москву 2 и 3 ноября 2021 года. В это время он провел встречу с Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАНиколай Патрушев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры