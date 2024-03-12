Глава ЦРУ допустил начало переговоров РФ и Украины через год

Украина может пойти на переговоры с Россией уже через год, считает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

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По его словам, Киев будет вынужден начать переговоры с Москвой, если США не предоставят дополнительную военную помощь. Глава ЦРУ признал, что Россия заинтересована в переговорах и может диктовать свои условия.

«Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», - сказал Бернс на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей США.

Ранее стало известно, что Конгресс США в марте или апреле может принять законопроект о выделении Украине военной помощи на сумму $60 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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