Глава TikTok выступит перед конгрессменами США
Глава TikTok Чжоу Шоуцзы в четверг, 23 марта, выступит в конгрессе США, сообщает ТАСС. Как отмечается, он постарается убедить конгрессменов не вводить запрет на пользование TikTok в Соединенных Штатах. Шоуцзы расскажет, в частности, о новых мерах компании, направленных на повышение защиты пользовательских данных. Он также подчеркнет в своем выступлении, что платформа полностью независима и не контролируется каким-либо госорганом КНР.
В американской администрации отмечали, что в Белом доме видят угрозы национальной безопасности США от таких высокотехнологичных продуктов, созданных в других странах.
Ранее, как сообщала НСН, администрация Байдена призвала конгресс оперативно принять закон о запрете TikTok.
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