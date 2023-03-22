Глава TikTok выступит перед конгрессменами США

Глава TikTok Чжоу Шоуцзы в четверг, 23 марта, выступит в конгрессе США, сообщает ТАСС. Как отмечается, он постарается убедить конгрессменов не вводить запрет на пользование TikTok в Соединенных Штатах. Шоуцзы расскажет, в частности, о новых мерах компании, направленных на повышение защиты пользовательских данных. Он также подчеркнет в своем выступлении, что платформа полностью независима и не контролируется каким-либо госорганом КНР.