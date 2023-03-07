Администрация Байдена призвала конгресс оперативно принять закон о запрете TikTok

С обращением к конгрессу выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, одобрение документа даст правительству право запретить TikTok на территории Соединенных Штатов.

Законопроект о запрете TikTok одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США. Инициативу поддержали 24 конгрессмена, 16 выступили против.

Министерство обороны Дании ранее запретило своим сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах. В военном ведомстве объяснили, что решение принято из-за серьезных соображений в сфере безопасности, передает НСН.

