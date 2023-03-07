Администрация Байдена призвала конгресс оперативно принять закон о запрете TikTok

В Белом доме призвали парламентариев поскорее принять инициативу о запрете популярной китайской социальной сети, сообщают СМИ.

TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних

С обращением к конгрессу выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, одобрение документа даст правительству право запретить TikTok на территории Соединенных Штатов.

Законопроект о запрете TikTok одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США. Инициативу поддержали 24 конгрессмена, 16 выступили против.

Министерство обороны Дании ранее запретило своим сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах. В военном ведомстве объяснили, что решение принято из-за серьезных соображений в сфере безопасности, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЗапретСоцсеть
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