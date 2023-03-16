Чиновникам в Великобритании запретили использовать TikTok на служебных телефонах

Канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден заявил, что кабмин Великобритании вводит запрет на использование чиновниками китайской соцсети TikTok, сообщает ТАСС.

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Выступая в Палате общин британского парламента он указал, что решение принято из соображений предосторожности, так как «приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей».

«Мы укрепляем нашу безопасность разумным и пропорциональным способом», - отметил Дауден.

Канцлер подчеркнул, что запрет введён на основании рекомендаций британских спецслужб и касается служебных телефонов - на личных смартфонах использование TikTok не запрещается.

Ранее министерство обороны Дании ввело запрет для своих сотрудников на использование китайского приложения TikTok на служебных устройствах, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиЗапретВеликобританияКитайСоцсети

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