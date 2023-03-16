Чиновникам в Великобритании запретили использовать TikTok на служебных телефонах
Канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден заявил, что кабмин Великобритании вводит запрет на использование чиновниками китайской соцсети TikTok, сообщает ТАСС.
Выступая в Палате общин британского парламента он указал, что решение принято из соображений предосторожности, так как «приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей».
«Мы укрепляем нашу безопасность разумным и пропорциональным способом», - отметил Дауден.
Канцлер подчеркнул, что запрет введён на основании рекомендаций британских спецслужб и касается служебных телефонов - на личных смартфонах использование TikTok не запрещается.
Ранее министерство обороны Дании ввело запрет для своих сотрудников на использование китайского приложения TikTok на служебных устройствах, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Туман продержится в Москве и области до утра пятницы
- Чиновникам в Великобритании запретили использовать TikTok на служебных телефонах
- Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
- Путин: в России смягчат ограничения по выводу из страны дивидендов западных компаний
- АТОР: Путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%
- Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля
- Путин поручил дополнительно повысить МРОТ с 2024 года
- СМИ: Упавший в Чёрное море беспилотник США нашли около Севастополя
- ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек
- Путин рассказал о множестве друзей России на Западе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru