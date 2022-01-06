В Алма-Ате 12 силовиков погибли во время протестов

Более 350 сотрудников правоохранительных органов Казахстана пострадали в результате столкновений с демонстрантами в Алма-Ате, 12 силовиков погибли. Об этом сообщает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на комендатуру города.

Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане

По данным на 13:00 по местному времени (10:00 мск), число пострадавших достигло 353. Отмечается, что тело одного из погибших силовиков обезглавлено.

«Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований», — говорится в заявлении комендатуры.

В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате произошли стычки митингующих и силовиков, которые переросли в массовые беспорядки. В городе проводится антитеррористическая операция.

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ФОТО: depositphotos.com
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