В Алма-Ате 12 силовиков погибли во время протестов

По данным на 13:00 по местному времени (10:00 мск), число пострадавших достигло 353. Отмечается, что тело одного из погибших силовиков обезглавлено.

«Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований», — говорится в заявлении комендатуры.

В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате произошли стычки митингующих и силовиков, которые переросли в массовые беспорядки. В городе проводится антитеррористическая операция.

