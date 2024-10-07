Глава СВР заявил о планах ВСУ захватить и заминировать Курскую АЭС
Вооруженные силы Украины планировали захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, это был один из пунктов плана вторжения на территорию Курской области.
По словам Нарышкина, в случае осуществления угрозы, Европа оказалась бы на грани экологической и гуманитарной катастрофы, сравнимой с Чернобыльской. Такую оценку он дал в ходе выступления на 55 заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ в Москве.
Глава СВР утверждал, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для проведения провокаций на российских АЭС. В качестве примера Нарышкин рассказал о подготовке операции по подрыву линий электропередачи, которые связывают атомные станции с национальной энергосистемой РФ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава СВР пояснил, что такие данные были получены отечественной разведкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru