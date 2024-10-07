Глава СВР заявил о планах ВСУ захватить и заминировать Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины планировали захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, это был один из пунктов плана вторжения на территорию Курской области.

По словам Нарышкина, в случае осуществления угрозы, Европа оказалась бы на грани экологической и гуманитарной катастрофы, сравнимой с Чернобыльской. Такую оценку он дал в ходе выступления на 55 заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ в Москве.