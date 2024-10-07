Выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане, он указа, что Вашингтон и Лондон задействовали профессиональных диверсантов.

«СВР располагает достоверной информацией... в организации, подготовке и проведении теракта были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», - заключил Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» не мог быть совершен небольшой группой людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

