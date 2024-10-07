Нарышкин: США и Великобритания причастны к диверсии на «Северных потоках»

Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о причастности США и Великобритании к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.

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Выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане, он указа, что Вашингтон и Лондон задействовали профессиональных диверсантов.

«СВР располагает достоверной информацией... в организации, подготовке и проведении теракта были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», - заключил Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» не мог быть совершен небольшой группой людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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