Глава СПЧ считает, что Запад санкциями хочет вызвать в России восстание

«Они (страны Запада - ред. НСН) хотят вызвать восстание, Они полагают, что такими санкциями они подведут российский народ к необходимости протеста против собственного государства. Этого не будет», - сказал Фадеев в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, опросы общественного мнения показывают, что поддержка линии российского лидера Владимира Путина со стороны населения выросла за время проведения спецоперации на Украине.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

