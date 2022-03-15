Глава СПЧ считает, что Запад санкциями хочет вызвать в России восстание

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что санкции против России призваны оказать давление на россиян.

«Чудовищная ошибка»: Санкции дорого обойдутся Западу, но желание «наказать Путина» сильнее

«Они (страны Запада - ред. НСН) хотят вызвать восстание, Они полагают, что такими санкциями они подведут российский народ к необходимости протеста против собственного государства. Этого не будет», - сказал Фадеев в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, опросы общественного мнения показывают, что поддержка линии российского лидера Владимира Путина со стороны населения выросла за время проведения спецоперации на Украине.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СанкцииСПЧРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры