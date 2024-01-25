На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты
Под Белгородом на месте крушения российского военного самолета, который накануне перевозил украинских военнопленных, найдены фрагменты ракеты. Об этом пишет ТАСС.
Специалисты подтверждают, что обнаруженные элементы имели воздействие на самолет. В ближайшее время они будут отправлены на экспертизу, уточнил собеседник агентства.
Сейчас военные, следователи и криминалисты ищут металлические конструкции на месте крушения Ил-76.
Ранее днем СБУ завела завела уголовное дело после крушения самолета Ил-76 под Белгородом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru