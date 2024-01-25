На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты

Специалисты подтверждают, что обнаруженные элементы имели воздействие на самолет. В ближайшее время они будут отправлены на экспертизу, уточнил собеседник агентства.

Сейчас военные, следователи и криминалисты ищут металлические конструкции на месте крушения Ил-76.

Ранее днем СБУ завела завела уголовное дело после крушения самолета Ил-76 под Белгородом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

