На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты

Под Белгородом на месте крушения российского военного самолета, который накануне перевозил украинских военнопленных, найдены фрагменты ракеты. Об этом пишет ТАСС.

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Специалисты подтверждают, что обнаруженные элементы имели воздействие на самолет. В ближайшее время они будут отправлены на экспертизу, уточнил собеседник агентства.

Сейчас военные, следователи и криминалисты ищут металлические конструкции на месте крушения Ил-76.

Ранее днем СБУ завела завела уголовное дело после крушения самолета Ил-76 под Белгородом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Белгородская областьИл-76

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