Довлатов и Булгаков стали самыми популярными авторами советской эпохи

Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярными авторами советской эпохи, говорится в исследовании «Литрес» и «Читай-города», которое было проведено специально к 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова.

В «Литрес» рост выручки с книг советского периода составил 29%. Также усилился интерес к произведениям писателя-юбиляра на 26% в цифровом формате и на 11% в бумажном.