Довлатов и Булгаков стали самыми популярными авторами советской эпохи

Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярными авторами советской эпохи, говорится в исследовании «Литрес» и «Читай-города», которое было проведено специально к 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова.

В «Литрес» рост выручки с книг советского периода составил 29%. Также усилился интерес к произведениям писателя-юбиляра на 26% в цифровом формате и на 11% в бумажном.

В России ежедневно продается 250 книг Булгакова

Рейтинг самых востребованных авторов в категории «Советская литература» от «Литрес» возглавил Сергей Довлатов. Соавторы множества сатирических произведений Илья Ильф и Евгений Петров заняли второе и третье место соответственно. За ними – классик русской и киргизской литературы Чингиз Айтматов. Автор культового романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семёнов занимает пятую позицию. Борис Васильев, запомнившийся книгами о Великой Отечественной войне, на шестом месте. Далее – Михаил Шолохов.

Среди аудитории «Читай-города» наиболее популярен оказался Михаил Булгаков – автор культового романа «Мастер и Маргарита». Серебро отошло Сергею Довлатову, бронза – Владимиру Набокову. На четвертой позиции остановился юбиляр Михаил Шолохов. В топ-5 вошел Борис Васильев.

Самым издаваемым автором по итогам 2024 года стала Анна Джейн, сообщил РБК со ссылкой на статистику Российской книжной палаты. Федор Достоевский занял вторую строчку, а на третьем месте – Михаил Булгаков. Также в топ-10 вошли Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остин и Лев Толстой.

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ФОТО: Сергей Савостьянов / ТАСС
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