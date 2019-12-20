Глава СПЧ Фадеев отправил Путину доклад о летних протестах

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отправил президенту Владимиру Путину подготовленный телеведущим и историком Николаем Сванидзе доклад об акциях протеста в Москве и других городах, которые прошли летом и стали основанием для множества уголовных дел. Об этом глава СПЧ рассказал в эфире НСН.

«Доклад Сванидзе по протестам отправлен. Надеюсь, что он попадет в поручения президента», - сказал Фадеев.

Ранее он заверил НСН, что на этой неделе намерен представить в администрацию президента все доклады, которые были подготовлены к совещанию президента с членами СПЧ 10 декабря. Однако все завершить не успели.