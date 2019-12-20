Глава СПЧ Фадеев отправил Путину доклад о летних протестах
Председатель Совета по правам человека рассказал в эфире НСН, когда закончится работа по всем докладам членов СПЧ.
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отправил президенту Владимиру Путину подготовленный телеведущим и историком Николаем Сванидзе доклад об акциях протеста в Москве и других городах, которые прошли летом и стали основанием для множества уголовных дел. Об этом глава СПЧ рассказал в эфире НСН.
«Доклад Сванидзе по протестам отправлен. Надеюсь, что он попадет в поручения президента», - сказал Фадеев.
Ранее он заверил НСН, что на этой неделе намерен представить в администрацию президента все доклады, которые были подготовлены к совещанию президента с членами СПЧ 10 декабря. Однако все завершить не успели.
«Не все закончилось, нет. Какие-то письма мы еще отлаживаем, советуемся с коллегами из администрации президента, как сделать лучше. Важно, чтобы они были действенными. Я отправил много писем. Из неготовых – тема бюрократизации, администрирования НКО, которую ведет [сопредседатель президиума СПЧ] Светлана Маковецкая. Тут мы еще ковыряемся, как лучше сделать, как сделать эффективнее. По экологии не все отправили еще. На следующей неделе все закончим», - пообещал собеседник НСН.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что представленный Сванидзе на встрече с Путиным доклад о летних протестах не был отправлен президенту. Сначала сообщалось, что Фадеев потребовал у Сванидзе доработать доклад. Правозащитники высказывали опасения, что из-за этого выводы доклада могут не попасть в список поручений президента по итогам встречи с СПЧ. Однако в эфире НСН глава СПЧ заверил, что задержка была вызвана бюрократическими формальностями и на этой неделе доклад будет отправлен президенту.
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