Политик подтвердил слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели Минских соглашений. Он отметил, что киевские власти усилили военный потенциал страны с 2014 года, обучили солдат и оснастили армию. Он добавил, что в этом немалую роль сыграли Минские соглашения.

Олланд добавил, что геополитическая обстановка после 2014 года складывалась не в пользу Киева, а Западу была необходима передышка.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений подрывают веру в силу слова европейских политиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

