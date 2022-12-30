Олланд подтвердил слова Меркель о цели Минских соглашений
Минские соглашения были призваны дать Украине возможность укрепить собственную армию. Об этом в интервью Kyiv Independent заявил экс-лидер Франции Франсуа Олланд, занимавший пост главы государства с 2012 по 2017 годы.
Политик подтвердил слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели Минских соглашений. Он отметил, что киевские власти усилили военный потенциал страны с 2014 года, обучили солдат и оснастили армию. Он добавил, что в этом немалую роль сыграли Минские соглашения.
Олланд добавил, что геополитическая обстановка после 2014 года складывалась не в пользу Киева, а Западу была необходима передышка.
Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений подрывают веру в силу слова европейских политиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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