Комитет ПАСЕ за подтверждение полномочий делегации РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу обязательств принял решение поддержать доклад о полномочиях делегации Российской Федерации с рекомендацией их полного подтверждения. Об этом объявил руководитель делегации, заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой, передает ТАСС.

Таким образом, члены Комитета отклонили поправки, предложенные британским парламентарием Роджером Гейлом, который предлагал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ. Накануне представители Литвы и Латвии попытались поставить под вопрос полномочия делегации РФ по существенным основаниям.