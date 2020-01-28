Комитет ПАСЕ за подтверждение полномочий делегации РФ
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу обязательств принял решение поддержать доклад о полномочиях делегации Российской Федерации с рекомендацией их полного подтверждения. Об этом объявил руководитель делегации, заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой, передает ТАСС.
Таким образом, члены Комитета отклонили поправки, предложенные британским парламентарием Роджером Гейлом, который предлагал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ. Накануне представители Литвы и Латвии попытались поставить под вопрос полномочия делегации РФ по существенным основаниям.
Балтийских посланцев не устраивало, что, по их утверждению, в России не действуют решения Европейского суда по правам человека, а также присутствие в делегации представителей Крыма и их участие в федеральных парламентских выборах в РФ.
В июне прошлого года Россия вернулась в ПАСЕ после пятилетнего кризиса. Это стало возможным после того, как Ассамблея приняла резолюцию, согласно которой «права голосовать, выступать и быть представленными в ПАСЕ не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».
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