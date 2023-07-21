Глава Rheinmetall Паппергер подтвердил решимость построить на Украине танковый завод
21 июля 202315:03
О том, что не намерен отказываться от планов по строительству на Украине танкового завода заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает газета Bild.
«Концерн не заставят отказаться от помощи Киеву», - подчеркнул он.
Паппергер рассказал о том, что Украина обладает уникальными возможностями надежно защитить критически важные для себя объекты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru