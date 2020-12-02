Глава Приднестровья отреагировал на призыв Санду о выводе российских миротворцев
Глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал очередную попытку Кишинева поднять вопрос вывода войск из региона искусственной проблемой.
По его словам, подобные заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинева и Тирасполя.
«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — сказал Красносельский в интервью «Парламентской газете».
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Она предложила заменить их гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.
Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает территориальную целостность Молдавии, размещая миротворцев в Приднестровье, передает RT.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН считает, что позиция Санду может похоронить ее политическую карьеру.
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