Глава Приднестровья отреагировал на призыв Санду о выводе российских миротворцев

«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — сказал Красносельский в интервью «Парламентской газете».

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Она предложила заменить их гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает территориальную целостность Молдавии, размещая миротворцев в Приднестровье, передает RT.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН считает, что позиция Санду может похоронить ее политическую карьеру.

