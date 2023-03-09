Глава Приднестровья заявил о причастности СБУ к теракту в Тирасполе
Лидер Приднестровья Владимир Красносельский сообщил о причастности Службы безопасности Украины к теракту 9 марта, передают СМИ.
По словам главы республики, все задержанные имеют отношение к СБУ. Он отметил, что террористическая сеть в Приднестровье обезврежена.
Красносельский заявил, что республика попросит членов Совета безопасности ООН дать оценку действия Украины.
Также глава республики попросил соотечественников не видеть врагов в беженцах с Украины.
В СБУ ранее отвергли обвинения в теракте против Красносельского и других должностных лиц республики. В ведомстве назвали инцидент «срежиссированной в Кремле провокацией», передает НСН.
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