Глава Приднестровья заявил о причастности СБУ к теракту в Тирасполе

По словам главы республики, все задержанные имеют отношение к СБУ. Он отметил, что террористическая сеть в Приднестровье обезврежена.

Красносельский заявил, что республика попросит членов Совета безопасности ООН дать оценку действия Украины.

Также глава республики попросил соотечественников не видеть врагов в беженцах с Украины.

В СБУ ранее отвергли обвинения в теракте против Красносельского и других должностных лиц республики. В ведомстве назвали инцидент «срежиссированной в Кремле провокацией», передает НСН.

