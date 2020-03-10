Глава Подмосковья оценил поправки в Конституцию РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал поправки в Конституцию России и подчеркнул их важность для каждого россиянина. Об этом сообщает телеканал "360".

Воробьев особо отметил, что социальный блок поправок вводит в основной закон дополнительные гарантии для детей. Политик заявил, что такие меры должны быть закреплены в Конституции государства, чтобы страховать незащищенные слои общества от недобросовестных законодательных и иных инициатив в будущем.