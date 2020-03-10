Глава Подмосковья оценил поправки в Конституцию РФ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал поправки в Конституцию России и подчеркнул их важность для каждого россиянина. Об этом сообщает телеканал "360".
Воробьев особо отметил, что социальный блок поправок вводит в основной закон дополнительные гарантии для детей. Политик заявил, что такие меры должны быть закреплены в Конституции государства, чтобы страховать незащищенные слои общества от недобросовестных законодательных и иных инициатив в будущем.
Кроме того, губернатор поддержал возможность президента РФ Владимира Путина баллотироваться на следующий срок. По мнению Воробьева, в современной России роль лидера страны крайне важна, так как президент всегда брал на себя ответственность за множество решений в стране и обеспечивал необходимые обществу перемены.
Сам президент РФ во время выступления Думе заявил, что обнуление сроков станет возможным только после согласования с Конституционным судом и Федеральным собранием.
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