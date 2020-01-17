Владимир Ткаченко: «Что будет дальше – одному Путину ведомо»
Музыкант группы «Ундервуд» о смене правительства и поправках в Конституцию.
Послание президента Федеральному Собранию, предложенные главой государства поправки в Конституцию России и последовавшая за этим отставка правительства Дмитрия Медведева и назначение премьер-министром Михаила Мишустина сделали первую рабочую неделю 2020 года предельно насыщенной. Столь значимые события, большая часть из которых к тому же пришлась на один день, привлекли повышенный интерес граждан: оперативно проведенный опрос ВЦИОМ показал, что более 80% жителей России осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции в Москве генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. 73% респондентов заявили, что послание «вызвало у них положительные эмоции».
В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. Сегодня о смене правительства России в эфире НСН размышляет музыкант группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко. Сам он от смены состава кабмина ничего не ждет:
«Фундамент остается одним и тем же, по сути дела. И все в нашей стране зависит от воли одного человека, это основной базис, основной фундамент, а надстройка не имеет какого-то значения. Ну, сменилось правительство, ну, и… ничего удивительного в этом нет. Уже одно то, что в топ-новостях, я уже не помню, где это было, начиная со смены правительства, начиная с того, что Путин утвердил кандидатуру Мишустина, плюс какие-то события важные, которые происходили в стране, которые происходили в мире, и в самом центре топ-новость: Елена Воробей сломала руку! Это – тоже топ-новость, и она имеет такое же значение для народа, как и смена правительства».
Что касается предложенных изменений в Конституцию России, то к чему это приведет, по словам Владимира Ткаченко, знает только сам Путин. Который, кстати, обещал в свое время не трогать Основной закон, - напомнил музыкант:
«Мне кажется, Владимир Владимирович меняет со временем свое отношение к своим словам: насколько я помню, он клялся и божился, что не будет менять Конституцию. Теперь изменились времена, изменился Владимир Владимирович, изменилось его отношение к происходящему. Что, безусловно, нормально: меняются времена, меняются люди, меняется их отношение к сказанному. Что будет дальше – одному Путину ведомо», - заключил музыкант.
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