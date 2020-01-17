Владимир Ткаченко: «Что будет дальше – одному Путину ведомо»

Послание президента Федеральному Собранию, предложенные главой государства поправки в Конституцию России и последовавшая за этим отставка правительства Дмитрия Медведева и назначение премьер-министром Михаила Мишустина сделали первую рабочую неделю 2020 года предельно насыщенной. Столь значимые события, большая часть из которых к тому же пришлась на один день, привлекли повышенный интерес граждан: оперативно проведенный опрос ВЦИОМ показал, что более 80% жителей России осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции в Москве генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. 73% респондентов заявили, что послание «вызвало у них положительные эмоции».

В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. Сегодня о смене правительства России в эфире НСН размышляет музыкант группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко. Сам он от смены состава кабмина ничего не ждет: