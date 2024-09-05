Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине

По его словам, на это решение повлияла открытость президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам. Нехаммер считает, что они должны проходить без предварительных условий и на равных правах.

«Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права», — написал глава правительства альпийской республики.

Ранее Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

