Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине

О готовности Вены стать площадкой для обсуждения путей выхода из кризиса на Украине, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер на своей странице в соцсети Х.

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По его словам, на это решение повлияла открытость президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам. Нехаммер считает, что они должны проходить без предварительных условий и на равных правах.

«Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права», — написал глава правительства альпийской республики.

Ранее Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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