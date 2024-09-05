Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине
О готовности Вены стать площадкой для обсуждения путей выхода из кризиса на Украине, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер на своей странице в соцсети Х.
По его словам, на это решение повлияла открытость президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам. Нехаммер считает, что они должны проходить без предварительных условий и на равных правах.
«Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права», — написал глава правительства альпийской республики.
Ранее Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru