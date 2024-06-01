Глава Пентагона отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Министр обороны США Ллойд Остин не признал ответственность НАТО и стремление блока к экспансии в начале конфликта на Украине. Об этом глава Пентагона заявил во время выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре, передает РИА Новости.

В Китае призвали НАТО взять на себя ответственность за Украину

«Я не согласен... что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — указал Остин.

По словам министра, ответственность в сложившейся ситуации несет Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что ответственность за разжигание конфликта на Украине и рост числа его жертв лежит на Западе и киевском режиме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
ТЕГИ:УкраинаНАТОСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры