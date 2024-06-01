Глава Пентагона отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Министр обороны США Ллойд Остин не признал ответственность НАТО и стремление блока к экспансии в начале конфликта на Украине. Об этом глава Пентагона заявил во время выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре, передает РИА Новости.