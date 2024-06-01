Глава Пентагона отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис
Министр обороны США Ллойд Остин не признал ответственность НАТО и стремление блока к экспансии в начале конфликта на Украине. Об этом глава Пентагона заявил во время выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре, передает РИА Новости.
«Я не согласен... что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — указал Остин.
По словам министра, ответственность в сложившейся ситуации несет Россия.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что ответственность за разжигание конфликта на Украине и рост числа его жертв лежит на Западе и киевском режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru