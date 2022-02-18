Глава Пентагона обвинил Россию в наращивании сил на границе с Украиной

Доказательств отвода российских войск от границ с Украиной нет. На самом деле их там стало ещё больше. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Польше, куда он прибыл с рабочим визитом, сообщает The Sun.

«Мы видим признаки того, как войска готовятся к началу вторжения», — сообщил американский министр.