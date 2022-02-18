Глава Пентагона обвинил Россию в наращивании сил на границе с Украиной
Доказательств отвода российских войск от границ с Украиной нет. На самом деле их там стало ещё больше. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Польше, куда он прибыл с рабочим визитом, сообщает The Sun.
«Мы видим признаки того, как войска готовятся к началу вторжения», — сообщил американский министр.
Он также подчеркнул, что Владимир Путин выступал против усиления НАТО у границ России, но получил то, чего не хотел.
Ллойд Остин заверил, что Пентагон готов перебросить в Европу ещё больше своих подразделений, если это понадобится для защиты союзников.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту США Джо Байдену уволить аналитиков, предрекающих войну РФ и Украины.
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