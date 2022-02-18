США продадут Польше 250 танков Abrams
Польша купит у США 250 танков Abrams, сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.
«Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3», — написал министр в Twitter.
Блащак назвал это событие «очень важной новостью для безопасности Польши».
Танки Abrams поступят в новую 18-ю дивизию на востоке республики, техники хватит для оснащения четырех батальонов. На программу приобретения Abrams выделено 23 млрд 300 млн злотых ($6 млрд).
Ранее в Польше заявили о намерении построить забор и отгородиться от России, напоминает Ura.ru. По словам замминистра обороны Войцеха Скуркевича, сооружение возведут на границе с Калининградской областью.
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