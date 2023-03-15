Глава Пентагона обратился к России после инцидента с беспилотником
Российской военной авиации следует летать «безопасно и профессионально», заявил глава Пентагона Ллойд Остин после ЧП с беспилотником над водами Черного моря. Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что американские вооруженные силы продолжат свою деятельность везде, где позволяет международное право.
«Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом», - сказал Остин.
Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН восхитился работой авиации по нейтрализации дрона Соединенных Штатов.
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