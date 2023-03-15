Глава Пентагона обратился к России после инцидента с беспилотником

Российской военной авиации следует летать «безопасно и профессионально», заявил глава Пентагона Ллойд Остин после ЧП с беспилотником над водами Черного моря. Его слова приводит РИА Новости.

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Он добавил, что американские вооруженные силы продолжат свою деятельность везде, где позволяет международное право.

«Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом», - сказал Остин.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН восхитился работой авиации по нейтрализации дрона Соединенных Штатов.


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