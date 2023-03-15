«Бесконтактный бой»: Клинцевич восхитился работой авиации по нейтрализации дрона США

Ранее Минобороны России заявило, что полет американского беспилотника MQ-9 был зафиксирован над Черным морем в районе Крыма. Дрон летел «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях СВО». Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования. Клинцевич назвал ответные действия российского летчика полумерами.

«Мы сегодня крайне хорошо вышли из положения благодаря уникальным летным качествам нашего авиатора, который сумел не допустить пролет вражеского беспилотника, разведывательного или ударного, на нашу территорию. Он нейтрализовал противника, не применяя оружия. Как ему это удалось, я не знаю, но считаю его действия полумерой. При малейшем заходе на территорию России он должен был быть сбит ракетой или пушкой, причем сбит демонстративно, красиво. Так должна вести себя любая великая держава», — сказал Клинцевич.

Собеседник НСН добавил, что Россия должна увеличить свое присутствие возле границ США.

«После учебной стрельбы B-52 по объектам Санкт-Петербурга надо бы потренироваться недалеко от Кубы по стрельбе наших дальних стратегических бомбардировщиков. Наша авиация и крылатые ракеты Х-102 с ядерной начинкой позволяют произвести стрельбу на любую дальность, в любую точку земного шара. Над самой Америкой летать мы не можем, но вдоль ее границ мы должны находиться. Если что, Венесуэла всегда позволит нам присесть и немного подзаправиться», — отметил экс-сенатор.

В заключение лидер Российского союза ветеранов Афганистана рассказал о том, какие цели преследовал MQ-9.

«Не думаю, что это был ударный дрон. Это разведывательный беспилотник. США таким образом проверяли работу нашей системы ПВО, ВКС в целом и параллельно вели разведывательные функции. Это провокация и проверка того, как отреагирует Россия», — подытожил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН подтвердил, что все американские объекты будут сбиваться в случае нарушения границ.

