Глава Пентагона: Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине

«Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена», - заявил он.

В контактной группе по Украине принимают участие свыше 50 стран, в том числе большинство государств Евросоюза и все члены Североатлантического альянса.

Ранее портал Infobae сообщил, что Аргентина обсуждает с Францией возможность отправки Украине пяти боевых самолетов французского производства Super Etendard, которые находятся в нерабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».

