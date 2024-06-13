Глава Пентагона: Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе.
«Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена», - заявил он.
В контактной группе по Украине принимают участие свыше 50 стран, в том числе большинство государств Евросоюза и все члены Североатлантического альянса.
Ранее портал Infobae сообщил, что Аргентина обсуждает с Францией возможность отправки Украине пяти боевых самолетов французского производства Super Etendard, которые находятся в нерабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru