Глава Пентагона: Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине

Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе.

СМИ: Президент Аргентины поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

«Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена», - заявил он.

В контактной группе по Украине принимают участие свыше 50 стран, в том числе большинство государств Евросоюза и все члены Североатлантического альянса.

Ранее портал Infobae сообщил, что Аргентина обсуждает с Францией возможность отправки Украине пяти боевых самолетов французского производства Super Etendard, которые находятся в нерабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АргентинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры