СМИ: Президент Аргентины поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей решил поменять планы и посетить конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом пишет газета Clarin.

Количество стран-участников украинской конференции в Швейцарии уменьшилось до 78

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский попросил аргентинского коллегу присутствовать хотя бы на церемонии открытия саммита. Ожидается, что в Швейцарию также прибудет министр обороны Аргентины Луис Петри, пишет RT.

Буэнос-Айрес пока подтвердил участие Милея только в саммите Группы семи, который пройдет в Италии.

Ранее аргентинские СМИ сообщили, что президент сократит свою поездку в Европу и после встречи G7 вернется в Аргентину.

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ФОТО: x.com / Javier Milei
ТЕГИ:ШвейцарияУкраинаАргентина

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