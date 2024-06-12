СМИ: Президент Аргентины поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский попросил аргентинского коллегу присутствовать хотя бы на церемонии открытия саммита. Ожидается, что в Швейцарию также прибудет министр обороны Аргентины Луис Петри, пишет RT.

Буэнос-Айрес пока подтвердил участие Милея только в саммите Группы семи, который пройдет в Италии.

Ранее аргентинские СМИ сообщили, что президент сократит свою поездку в Европу и после встречи G7 вернется в Аргентину.

