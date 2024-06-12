СМИ: Президент Аргентины поедет в Швейцарию на конференцию по Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей решил поменять планы и посетить конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом пишет газета Clarin.
По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский попросил аргентинского коллегу присутствовать хотя бы на церемонии открытия саммита. Ожидается, что в Швейцарию также прибудет министр обороны Аргентины Луис Петри, пишет RT.
Буэнос-Айрес пока подтвердил участие Милея только в саммите Группы семи, который пройдет в Италии.
Ранее аргентинские СМИ сообщили, что президент сократит свою поездку в Европу и после встречи G7 вернется в Аргентину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru