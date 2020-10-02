Глава партии «Слуга народа» заразился коронавирусом

Глава украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил свое заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее стало известно, что пленарные заседания Верховной рады на ближайший период отменяются из-за роста заражений среди депутатов.

Корниенко заявил, что никаких симптомов, кроме поднявшейся температуры, у него не наблюдалось.

Согласно данным украинского СНБО, в стране зарегистрированы более 213 тыс. заражений, из которых 4193 закончились летальным исходом.


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ФОТО: pixabay.com
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