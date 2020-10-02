Глава партии «Слуга народа» заразился коронавирусом
Глава украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил свое заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что пленарные заседания Верховной рады на ближайший период отменяются из-за роста заражений среди депутатов.
Корниенко заявил, что никаких симптомов, кроме поднявшейся температуры, у него не наблюдалось.
Согласно данным украинского СНБО, в стране зарегистрированы более 213 тыс. заражений, из которых 4193 закончились летальным исходом.
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Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru