Глава партии «Слуга народа» заразился коронавирусом

Власти столицы обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября Родители – на удаленку, школьники – на каникулы Роспотребнадзор: в целом по России речи о карантине пока нет Собянин: если москвичи наплевательски отнесутся к рекомендациям, то жесткие ограничения «не за горами»