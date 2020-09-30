Украина пригрозила новыми боями в Донбассе

В Донбассе с 27 июля введены особые меры для контроля за перемирием сторон. Запрещено ведение огня, разведывательно-диверсионные операции, наступление, использование авиации. Также дополнительные меры запрещают размещать тяжёлое вооружение в населённых пунктах.

Вышеградская группа — содружество Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, созданное в 1991 году для сотрудничества стран на Балканах и за пределами региона. Эти государства — соседи Украины, и имеют важное значение в налаживании политико-экономического сотрудничества и евроинтеграции страны.

В 2014 году Донбасс отказался признать итоги государственного переворота в Украине и заявил о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. Киев начал боевые действия на самопровозглашённых территориях. В данный момент конфликт на Донбассе в стадии заморозки, урегулированием ситуации занимается контактная группа представителей Украины, ОБСЕ и России.

