Украина пригрозила новыми боями в Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что возобновление боевых действий на востоке страны возможно даже несмотря на режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Хомчак заявил на заседании руководителей ВС стран Вышеградской группы, что из-за введения полного режима прекращения огня Донбасс снизил боевую активность.

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В Донбассе с 27 июля введены особые меры для контроля за перемирием сторон. Запрещено ведение огня, разведывательно-диверсионные операции, наступление, использование авиации. Также дополнительные меры запрещают размещать тяжёлое вооружение в населённых пунктах.

Вышеградская группа — содружество Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, созданное в 1991 году для сотрудничества стран на Балканах и за пределами региона. Эти государства — соседи Украины, и имеют важное значение в налаживании политико-экономического сотрудничества и евроинтеграции страны.

В 2014 году Донбасс отказался признать итоги государственного переворота в Украине и заявил о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. Киев начал боевые действия на самопровозглашённых территориях. В данный момент конфликт на Донбассе в стадии заморозки, урегулированием ситуации занимается контактная группа представителей Украины, ОБСЕ и России.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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