Глава парламента Крыма предложил расторгнуть зерновую сделку

«Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. <...> А та, с позволения сказать, команда, которая сейчас засела в Киеве, и сама по себе недоговороспособна», — заявил Константинов.

Глава крымского парламента подчеркнул, что впредь с Киевом не стоит заключать никаких сделок: украинская сторона «нагло нарушит» любые свои обещания, отмечает телеканал «360».

«Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить», — указал Константинов.

По словам политика, следует «прекратить игры» и сосредоточиться на достижении военной победы над киевским режимом.

Ранее в Кремле заявили, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой инициативы: касающиеся России договоренности так и не были выполнены, напоминает Ura.ru.

