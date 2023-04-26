Глава парламента Крыма предложил расторгнуть зерновую сделку
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку, поскольку Киев нарушил условия соглашения и использовал гуманитарный коридор в Черном море для атаки региона. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.
«Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. <...> А та, с позволения сказать, команда, которая сейчас засела в Киеве, и сама по себе недоговороспособна», — заявил Константинов.
Глава крымского парламента подчеркнул, что впредь с Киевом не стоит заключать никаких сделок: украинская сторона «нагло нарушит» любые свои обещания, отмечает телеканал «360».
«Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить», — указал Константинов.
По словам политика, следует «прекратить игры» и сосредоточиться на достижении военной победы над киевским режимом.
Ранее в Кремле заявили, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой инициативы: касающиеся России договоренности так и не были выполнены, напоминает Ura.ru.
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