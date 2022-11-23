Глава парламента Крыма назвал неадекватными заявления Киева о наступлении на полуостров
Заявление украинских властей о военной кампании в отношении Крыма «неадекватно», считает глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Киев намерен начать военную кампанию по «захвату» Крыма, напоминает Ura.ru. При этом украинские власти не уточнили сроков планируемого наступления, отмечает «Свободная пресса».
«Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием», — заявил Константинов.
В то же время политик отметил, что от Киева нельзя ожидать ничего хорошего. Константинов подчеркнул, что цели спецоперации РФ должны быть достигнуты в полной мере: необходимо «уничтожить нацистский режим, искоренить нацистскую идеологию ... из-за которой они чувствуют свою вседозволенность во всех сферах».
«По нашему убеждению, города-герои - Киев, Одесса - обязательно должны быть нашими. Без этого мы не можем быть спокойны, особенно в Крыму, за наше будущее, будущее наших детей», — добавил политик.
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