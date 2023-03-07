Глава парламента Крыма назвал «фантазией» планы Киева блокировать полуостров
Планы Украины устроить блокаду Крыма — «фантазия неуправляемого сумрачного сознания», считает глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что в Киеве рассматривают возможность блокады Крыма на «физическое истощение» населения и военной группировки, напоминает Ura.ru.
Как отметил Константинов, у Украины «дела совсем плохи», пишет РИА ФАН.
«Раньше генералы изливали ... свои фантазии по поводу парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади, а теперь полковники пересказывают нам содержание одного из эпизодов "Звездных войн"», — подчеркнул глава парламента.
По мнению Константинова, комментировать всерьез подобные высказывания невозможно. Киев последние девять лет заявляет о намерении «изолировать и отсечь» Крым, однако забывает, что полуостров омывают Черное и Азовское моря, и на его берегах расположены несколько портовых городов.
Тем не менее политик отметил, что властям республики следует сохранять бдительность.
«Начеку должны быть все профильные службы ... они [Украина] будут делать ровно то, что мы им позволим. Нам надо не позволить им по возможности ничего», — заключил Константинов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома
- И.о. постпреда при ЕС: Запад не хочет деэскалации на Украине
- «Яблоко» предложило амнистировать осужденных за дискредитацию армии
- Глава МИД Китая заявил, что санкции не решат украинский кризис
- В зоне СВО успешно протестировали российское противодронное ружье «Гарпия»
- Глава парламента Крыма назвал «фантазией» планы Киева блокировать полуостров
- В Польше предупредили Европу об аномальной засухе летом
- Марочко: Киев восполняет потери небоеспособным личным составом
- В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС
- СМИ сообщили о профиците бытовой техники на российском рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru