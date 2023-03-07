Глава парламента Крыма назвал «фантазией» планы Киева блокировать полуостров

Планы Украины устроить блокаду Крыма — «фантазия неуправляемого сумрачного сознания», считает глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.

Сенатор от Севастополя заявила о невозможности блокады Крыма

Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что в Киеве рассматривают возможность блокады Крыма на «физическое истощение» населения и военной группировки, напоминает Ura.ru.

Как отметил Константинов, у Украины «дела совсем плохи», пишет РИА ФАН.

«Раньше генералы изливали ... свои фантазии по поводу парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади, а теперь полковники пересказывают нам содержание одного из эпизодов "Звездных войн"», — подчеркнул глава парламента.

По мнению Константинова, комментировать всерьез подобные высказывания невозможно. Киев последние девять лет заявляет о намерении «изолировать и отсечь» Крым, однако забывает, что полуостров омывают Черное и Азовское моря, и на его берегах расположены несколько портовых городов.

Тем не менее политик отметил, что властям республики следует сохранять бдительность.

«Начеку должны быть все профильные службы ... они [Украина] будут делать ровно то, что мы им позволим. Нам надо не позволить им по возможности ничего», — заключил Константинов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияУкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры