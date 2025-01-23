Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте

Ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины (ВСУ) тяжёлая и напряжённая. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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По его словам, особенно сложной является ситуация на востоке и в Курской области.

«В нынешнем статусе конфликта мы всё ещё в более напряжённой и более сложной ситуации», - сказал он.

Ермак подчеркнул, что это связано, в том числе, с проблемами с оснащением бригад.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватку бронетехники и артиллерии испытывают порядка 100 бригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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