Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте
Ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины (ВСУ) тяжёлая и напряжённая. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, особенно сложной является ситуация на востоке и в Курской области.
«В нынешнем статусе конфликта мы всё ещё в более напряжённой и более сложной ситуации», - сказал он.
Ермак подчеркнул, что это связано, в том числе, с проблемами с оснащением бригад.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватку бронетехники и артиллерии испытывают порядка 100 бригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru