Глава Nord Stream 2 пытался выяснить у Путина цели спецоперации

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг сообщил немецкой газете Zeit, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным об Украине.

По его словам, он лично встречался с президентом после начала специальной военной операции, чтобы выяснить цели РФ. Варнинг интересовался у главы государства, что делают российские войска у Киева. Путин заявил, что это является государственной тайной.

Варнинг также назвал себя токсичным, так как в Германии мало кто хочет общаться с ним. Также он пожаловался на блокировку банковских счетов. Исполнительный директор отметил, что президент России предложил ему переехать с семьей в Москву.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинГазопровод
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