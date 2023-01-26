Глава Nord Stream 2 пытался выяснить у Путина цели спецоперации
Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг сообщил немецкой газете Zeit, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным об Украине.
По его словам, он лично встречался с президентом после начала специальной военной операции, чтобы выяснить цели РФ. Варнинг интересовался у главы государства, что делают российские войска у Киева. Путин заявил, что это является государственной тайной.
Варнинг также назвал себя токсичным, так как в Германии мало кто хочет общаться с ним. Также он пожаловался на блокировку банковских счетов. Исполнительный директор отметил, что президент России предложил ему переехать с семьей в Москву.
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