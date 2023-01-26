Глава Nord Stream 2 пытался выяснить у Путина цели спецоперации

В МИД РФ отреагировали на отказ Польши пригласить российского посла на мероприятия по случаю освобождения нацистского концлагеря

В Минобороны Украины уверены, что страна может получить от Запада все что угодно

В Мюнхене прошли акции протеста против поставок ФРГ танков Украине

В ВОЗ сообщили, что завоз ковида из Китая сейчас вряд ли опасен для России

Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что готов ко встрече с инопланетянами