СМИ: Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве

Одна из компаний-операторов газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG намерена иницировать процедуру банкротства. Об этом сообщает немецкая газета «Stuttgarter Zeitung», передает «Интерфакс».

Отмечается, что компания испытывает финансовые трудности на фоне военной операции на территории Украины и западных санкций. По данным немецкого издания, компания подаст в суд заявление о банкротстве в ближайшие дни.

Газета ссылается на главу компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.





