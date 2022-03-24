СМИ: Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве

Одна из компаний-операторов газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG намерена иницировать процедуру банкротства. Об этом сообщает немецкая газета «Stuttgarter Zeitung», передает «Интерфакс».

Отмечается, что компания испытывает финансовые трудности на фоне военной операции на территории Украины и западных санкций. По данным немецкого издания, компания подаст в суд заявление о банкротстве в ближайшие дни.

Газета ссылается на главу компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.



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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:БанкротствоСеверный Поток-2
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