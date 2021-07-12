Глава Nord Stream 2 AG: санкции США нарушили интересы Украины
Введенные в декабре 2019 года американские санкции в отношении подрядчиков строительства российского газопровода «Северный поток 2», которые приостановили проект, нарушило пакетную договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину, заявил Handelsblatt исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель в мае 2015 года заявляла, что транзит газа через Украину должен быть обеспечен на постоянной основе даже после завершения строительства трубопровода. «В конце 2019 года россияне и украинцы заключили транзитный контракт, гарантирующий транзит 40 млрд куб. м природного газа в год до конца 2024 года», - напомнил Варниг, отметив, что «русских за это так не поблагодарили».
При этом США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. «Они задержали нас на полтора года, что привело к дополнительным затратам, исчисляемым трехзначным значением миллионов», - сообщил руководитель проектной компании.
Как сообщалось, Nord Stream 2 AG намерена завершить строительство трубопровода к концу августа. Ранее американский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение проект закона, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока - 2».
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