Глава NASA посетит Россию в ближайшее время
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что планирует поездку в РФ на ближайшее время, передает «Интерфакс».
Нельсон отметил, что поездка зависит, в частности, от ситуации с пандемией. Он отметил, что вакцинирован и надеется, что его визит состоится.
Глава американского космического ведомства также отметил, что разговаривал с руководителем «Роскосмоса» несколько раз по этому вопросу.
Ранее в июне Нельсон назвал отношения США и России в космосе уникальными и подчеркнул, что они не должны заканчиваться.
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