Глава NASA посетит Россию в ближайшее время

Нельсон отметил, что поездка зависит, в частности, от ситуации с пандемией. Он отметил, что вакцинирован и надеется, что его визит состоится.

Глава американского космического ведомства также отметил, что разговаривал с руководителем «Роскосмоса» несколько раз по этому вопросу.

Ранее в июне Нельсон назвал отношения США и России в космосе уникальными и подчеркнул, что они не должны заканчиваться.