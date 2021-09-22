Глава NASA посетит Россию в ближайшее время

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что планирует поездку в РФ на ближайшее время, передает «Интерфакс».

Зеленский обсудил возможность совместных проектов с NASA

Нельсон отметил, что поездка зависит, в частности, от ситуации с пандемией. Он отметил, что вакцинирован и надеется, что его визит состоится.

Глава американского космического ведомства также отметил, что разговаривал с руководителем «Роскосмоса» несколько раз по этому вопросу.

Ранее в июне Нельсон назвал отношения США и России в космосе уникальными и подчеркнул, что они не должны заканчиваться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:КосмосДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры