Зеленский обсудил возможность совместных проектов с NASA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой NASA Биллом Нельсоном возможность совместных проектов в космической сфере.

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Зеленский назвал беседу плодотворной, отметив, что Украина «может присоединиться с ее уникальными космическими технологиями». «Украина должна снова стать космической державой», - написал он в своем Twitter.

Украинский лидер в настоящее время находится в США с официальным визитом. Переговоры президента США Джо Байдена и Зеленского запланированы на 1 сентября.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КосмосСШАВладимир Зеленский
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