Зеленский обсудил возможность совместных проектов с NASA
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой NASA Биллом Нельсоном возможность совместных проектов в космической сфере.
Зеленский назвал беседу плодотворной, отметив, что Украина «может присоединиться с ее уникальными космическими технологиями». «Украина должна снова стать космической державой», - написал он в своем Twitter.
Украинский лидер в настоящее время находится в США с официальным визитом. Переговоры президента США Джо Байдена и Зеленского запланированы на 1 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Зеленский обсудил возможность совместных проектов с NASA
- Авиакомпания S7 начнет регулярные полеты в Египет в октябре
- Американские ученые назвали основную причину смерти пациентов с коронавирусом
- ДНР инициирует экстренную встречу подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе
- Мэр Железноводска назвал «быдлом» критиковавшую город туристку
- Бремя «короны»: Мурашко раскрыл страшные последствия «долгого ковида»
- «Офицеры России» потребовали реакции властей Казахстана на угрозы местных националистов
- В «Газпроме» рассказали о завершении работ на первой нитке «Северного потока-2»
- Бузова в «Чудесном грузине» снова выйдет на сцену МХАТ им. Горького
- Голая туристка напала на полицейских в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru