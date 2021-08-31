Зеленский обсудил возможность совместных проектов с NASA

Зеленский назвал беседу плодотворной, отметив, что Украина «может присоединиться с ее уникальными космическими технологиями». «Украина должна снова стать космической державой», - написал он в своем Twitter.

Украинский лидер в настоящее время находится в США с официальным визитом. Переговоры президента США Джо Байдена и Зеленского запланированы на 1 сентября.