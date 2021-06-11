Руководитель NASA заявил о необходимости сотрудничества с Россией в космосе

Глава NASA Билл Нельсон назвал отношения США и России в космосе уникальными, они не должны заканчиваться, сообщил руководитель компании газете Politico.

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Несмотря на разногласия между странами, российские космонавты хотят сотрудничать с американскими, отметил Нельсон, пишет RT. Он добавил, что страны являются партнерами в космосе и что эти отношения должны продолжаться, сообщила Газета.ру.

Ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия выйдет из проекта МКС, если США не отменят санкции против страны. В другом случае Рогозин пообещал разработать собственную космическую станцию, пишет ФАН.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РоссияСШАРоскосмосNASAМКС
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