Руководитель NASA заявил о необходимости сотрудничества с Россией в космосе
Глава NASA Билл Нельсон назвал отношения США и России в космосе уникальными, они не должны заканчиваться, сообщил руководитель компании газете Politico.
Несмотря на разногласия между странами, российские космонавты хотят сотрудничать с американскими, отметил Нельсон, пишет RT. Он добавил, что страны являются партнерами в космосе и что эти отношения должны продолжаться, сообщила Газета.ру.
Ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия выйдет из проекта МКС, если США не отменят санкции против страны. В другом случае Рогозин пообещал разработать собственную космическую станцию, пишет ФАН.
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