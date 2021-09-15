Глава «Нафтогаза» Витренко: Киев готов продлить контракт с «Газпромом»
Власти Украины готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит российского газа. Такое заявление сделал глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко после переговоров с госсекретарем министерства энергетики и экономики Андреас Файхт.
«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен», - цитирует Витренко РИА Новости.
По словам Витренко, Украина готова вести переговоры с «Газпромом», но пролонгация договора сама по себе не гарантирует сохранение транзита газа через Украину. По его мнению, Украину могут обезопасить только контракты с европейскими компаниями.
Ранее в эфире НСН аналитики и политологи раскритиковали надежды «Нафтогаза» на санкционное сдерживание США российского «Северного потока-2».
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