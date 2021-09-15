Глава «Нафтогаза» Витренко: Киев готов продлить контракт с «Газпромом»

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен», - цитирует Витренко РИА Новости.

По словам Витренко, Украина готова вести переговоры с «Газпромом», но пролонгация договора сама по себе не гарантирует сохранение транзита газа через Украину. По его мнению, Украину могут обезопасить только контракты с европейскими компаниями.

Ранее в эфире НСН аналитики и политологи раскритиковали надежды «Нафтогаза» на санкционное сдерживание США российского «Северного потока-2».

